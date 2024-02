Pegoraro protagonista al Rockefeller Center di New York

Cristiana Pegoraro è stata scelta dal marchio del fashion Michael Kors come artista di fama internazionale e ambasciatrice di San Valentino nel mondo, per un evento dedicato all'amore e al patrono degli innamorati, che ha unito il mondo della musica e quello della moda. La pianista e compositrice si è infatti esibita nel principale store della maison americana, al Rockefeller Center, nel cuore di Manhattan, a New York.

Dopo il grande successo del concerto, lo scorso anno a novembre, che Cristiana Pegoraro ha tenuto, come da tradizione, alla Carnegie Hall di New York, la casa di moda ha deciso di coinvolgere la pianista in questa iniziativa per far conoscere la figura di San Valentino, per gran parte degli americani sconosciuta come uomo e come santo.

Cristiana Pegoraro prosegue, così, anche con questo concerto evento, che ha visto una grandissima presenza di pubblico, nel suo impegno di ambasciatrice di San Valentino nel mondo, titolo di cui è stata insignita oltre un anno fa dal Centro culturale valentiniano e dall'amministrazione comunale di Terni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA