Lutto nel mondo del teatro, è morto Stefano Cipiciani

E' morto venerdì 9 febbraio all'età di 65 anni Stefano Cipiciani, storico direttore di Fontemaggiore, che di recente era andato in pensione dopo oltre 40 anni di attività per lo stesso centro di produzione teatrale umbro.

In teatro ha vissuto molte vite: attore, regista, macchinista, tecnico, scenografo, direttore artistico e presidente dello storico centro teatrale di Perugia, oltre che essere stato uno degli artefici del premio "Scenario", di cui per anni ha ricoperto la carica di presidente.

"Stefano credeva che lavorare in teatro, in qualunque veste, fosse la cosa migliore che potesse capitare nella vita. E per questo amava definirsi operaio prima di tutto. Un operaio della cultura che mancherà tantissimo a tutti": così lo ricordano i compagni di viaggio di Fontemaggiore.

Anche il Teatro Stabile dell'Umbria si unisce al cordoglio per la scomparsa dello storico direttore di Fontemaggiore: "Uomo di teatro e di grandi visioni". "Con il suo carattere forte e appassionato, sensibile sostenitore delle giovani generazioni e dei nuovi talenti, ha segnato un'epoca culturale regionale e nazionale" affermano dall'ente teatrale regionale.

Cordoglio dal TeC-Teatro al Centro (realtà costituita dal Teatro Belli di Antonio Salines Roma, Teatro di Sacco Perugia, Magazzini Artistici Narni e Roma e Povero Willy Terni): "Un artista - è il ricordo - che ha dedicato la vita alla cultura e che ha impreziosito per anni con la sua illuminata attività il Teatro Clitunno di Trevi".

E anche l'amministrazione comunale di Perugia esprime "vivo e profondo cordoglio".

Cipiciani è stato l'anima di Fontemaggiore, di cui è stato anche presidente e fondatore. Nato a Perugia nel 1958 ha ricoperto importanti incarichi nell'ambito del teatro tra cui anche quello di direttore del teatro Subasio di Spello, direttore artistico e poi vice presidente dell'associazione Scenario, direttore del teatro Clitunno di Trevi, membro del direttivo Agis Umbria. Nel suo ruolo di attore, regista ed organizzatore di eventi ha proposto numerosissime iniziative la maggior parte delle quali rivolte ai giovani.

I funerali si terranno lunedì 12 febbraio alle ore 10.00 nella chiesa di San Giovanni Paolo II a Ponte della Pietra di Perugia.



