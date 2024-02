Per Salvini Tesei tra 'governatori più in gamba'

"Donatella Tesei è uno dei governatori più in gamba, al di là del colore politico, che vi siano in questo momento nel Paese e parlo di destra e di sinistra": a dirlo è stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Perugia in occasione dell'avvio dei lavori sulla Ferrovia centrale umbra. "Se fossi un umbro me la terrei ben stretta", ha aggiunto il leader della Lega parlando ancora di Tesei.

Alla cerimonia ha partecipato anche la stessa presidente della Regione. Che la Lega ha già detto di voler confermare alle elezioni in programma in autunno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA