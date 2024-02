Accordo tra Università per Straneri e di Cracovia

Il rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, ha ricevuto a palazzo Gallenga il prof. Krzysztof Gurba, della "University of National Education Commission", per la firma di un accordo bilaterale nell'ambito del programma Erasmus+.

L'intesa si focalizza sulle macroaree degli studi sulla comunicazione e sulle relazioni internazionali e rappresenta - spiega una nota dell'ateneo perugino - un'opportunità unica per studenti e docenti di entrambe le università di partecipare a scambi formativi e di ricerca, promuovendo così una maggiore comprensione interculturale e accademica.

Il prof. Gurba, dal 2018 a capo dell'Institute of Journalism and International Relations presso la Pedagogical University di Cracovia, oggi rinominata University of National Education Commission, ha portato all'incontro non solo la sua visione accademica, ma anche i risultati conseguiti dal suo istituto.

Fondato da lui stesso, l'istituto comprende sei corsi di laurea, sia triennali che magistrali, con oltre 1.300 studenti iscritti e uno staff di 50 docenti. L'accordo siglato oggi pone le basi per un'intensa collaborazione accademica, permettendo scambi di studenti e docenti che arricchiranno il percorso formativo e di ricerca di entrambe le istituzioni.

Il rettore De Cesaris ha espresso grande soddisfazione per questo accordo, sottolineando come "la collaborazione con il prof. Gurba e la sua università rappresenti un ponte verso nuove opportunità di crescita e scambio culturale e accademico".

Con la firma di questo accordo, l'Università per Stranieri di Perugia e la University of National Education Commission si impegnano a promuovere la mobilità internazionale e a rafforzare i legami tra Italia e Polonia nel campo dell'istruzione superiore.



