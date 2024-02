Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di venerdì in uno stabilimento che produce celle frigorifere, in località Ferriera, a Perugia.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con quattro squadre, con autobotti, autoscala e carro schiuma. Numerose le segnalazioni giunte alla sala operativa. Le fiamme sono visibili dalla vicina strada statale, molte le chiamate ai vigili dagli automobilisti in transito.



