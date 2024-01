A Spoleto per l'International dance competition

Attesa a Spoleto per la 33/a edizione dell'International dance competition, considerato uno dei più importanti concorsi di danza al mondo che quest'anno si svolgerà dal 29 aprile al 4 maggio presso il teatro Gian Carlo Menotti. Ancora una volta l'evento è organizzato da Paolo Boncompagni con la direzione artistica di Irina Kashkova.

"La competizione offre una piattaforma unica per i ballerini emergenti, permettendo loro di mostrare le proprie abilità in un contesto di alta competizione" afferma Kashkova. "Abbiamo ultimato la selezione della Giuria - aggiunge - che, come ogni anno, prevede un presidente italiano a guidare il panel di valutatori di chiara fama internazionale". A presiederla per l'edizione 2024 sarà Eleonora Abbagnato, direttore del corpo di ballo del teatro dell'Opera di Roma e direttore della Scuola di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Al suo fianco Massimiliano Volpini, direttore del corpo di ballo del teatro nazionale di Zagabria; Reginaldo Oliveira, direttore del corpo di ballo del teatro di Salisburgo, Anna Maria Galeotti, direttore dell'accademia nazionale di danza di Roma; Ivelin Svetlin, direttore artistico del balletto del teatro nazionale di Sofia e Sasha Riva, coreografo ed interprete di valore internazionale.

Presidente del premio della Critica Sara Zuccari, giornalista, storico e critico di danza, Direttore del giornaledelladanza.com.

"Con il sipario che sta per alzarsi sulla 33ª edizione dell'International Dance Competition Spoleto, gli amanti della danza possono prepararsi a essere catturati da un'esperienza straordinaria che celebra l'arte del movimento in tutte le sue forme" spiega Paolo Boncompagni. "Dal 29 aprile al 4 maggio - aggiunge -, il Teatro Giancarlo Menotti e la città di Spoleto sarà il palcoscenico di talenti straordinari, un'atmosfera senza pari e una giuria d'eccellenza, confermando ancora una volta che è una tappa imperdibile nel mondo della danza".



