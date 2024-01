Sono 61 le cantine in lizza per L'Umbria del vino

Sta per entrare nel vivo la terza edizione dell'Umbria del vino, unico concorso enologico regionale autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e rivolto alle aziende vitivinicole umbre. Con numeri in crescita rispetto alla precedente edizione, inizia quindi le degustazioni per andare ancora alla ricerca delle eccellenze enologiche umbre.

A partire dal 23 gennaio, nella sede di Perugia della Camera di commercio dell'Umbria - si legge in un suo comunicato -, i 166 vini in concorso delle 61 cantine umbre iscritte saranno esaminati da una commissione di degustazione di alta qualità composta da sette membri, di cui quattro tecnici degustatori, due sommelier e un giornalista enogastronomico: tutti professionisti "con consolidata esperienza, a livello nazionale ed internazionale".

Come nelle precedenti edizioni, il capo panel della giuria che esaminerà i vini sarà ancora Riccardo Cotarella, presidente nazionale e internazionale degli enologi, che guiderà le sedute di assaggio.

I vini partecipanti sono espressione di tutto il territorio umbro, in quanto provenienti dalle diverse realtà locali territoriali. Il concorso si differenzia da un classico premio e banco di assaggio - si spiega nella nota - soprattutto per l'accurata procedura ministeriale, che tra l'altro non rivela i nomi dei partecipanti ma solo dei classificati, alla quale sono sottoposte le vari fasi in cui si articola.

Il Concorso enologico regionale è promosso dalla Camera di commercio dell'Umbria, grazie alla sua azienda speciale Promocamera, di concerto con la Regione, le associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti, Confagricoltura e Cia, il 3A Parco tecnologico agroalimentare, l'associazione Strade del vino e dell'olio dell'Umbria e Confcooperative Umbria. Gli obiettivi sono di rafforzare la valorizzazione dell’opera delle cantine umbre, stimolare i produttori verso una più alta qualità, rafforzarne la presenza nei mercati locali, nazionali e internazionali, e sostenere lo sviluppo del turismo enogastronomico. Analogamente alle due precedenti edizioni, e successivamente alle sedute di assaggio, il concorso prevede il momento della proclamazione, quando verranno svelate pubblicamente le cantine vincitrici (22 febbraio), e la cerimonia finale di premiazione dei vini vincitori (29 febbraio). Il concorso è dedicato a vino bianco, vino rosso, vino rosato, vino spumante di qualità, vino frizzante, vino dolce. I vini partecipanti, eccetto i vini spumanti di qualità, sono classificati esclusivamente come Doc (denominazione di origine controllata), Docg (denominazione di origine controllata garantita) e Igt (indicazioni geografiche tipiche). Per i vini vincitori è prevista, infine, la possibilità di utilizzare un bollino da applicare sulle confezioni. E tra le azioni promozionali rivolte sempre ai premiati, sono in programma attività all'interno di manifestazioni di settore nazionali ed internazionali, come Vinitaly e Prowine, in stretta collaborazione con Umbria Top Wines, la società cooperativa dedicata alla promozione dei migliori vini regionali dell’Umbria. Oltre alla presenza dei vini del Concorso in queste fiere, è in corso di definizione una programmazione che prevede la possibilità di coinvolgimento in un'azione promozionale e di incontro con buyers internazionali anche in Umbria.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA