Seminario Pd a Gubbio off limits, deputati arrivano in bus

Al via al Park Hotel ai Cappuccini, un ex convento a Gubbio, "la più bella città medievale" come è scritto nel cartello di ingresso al borgo, il seminario dei deputati Pd. La struttura - in questi giorni riservata ai lavori - è off limits per i giornalisti: al cancello di ingresso, un addetto dell'hotel ha la lista dei partecipanti, gli unici autorizzati a entrare. Telecamere e fotografi stazionano quindi nel piazzaletto di fronte.

I deputati Pd sono partiti da Roma in parte con un bus, in parte con mezzi privati. Il gruppo parlamentare è formato da 69 deputati: saranno tutti presenti, tranne 4 o 5 - è stato spiegato - che avevano altri impegni presi da tempo. Fra loro l'ex segretario Pd, Enrico Letta, che in questi giorni è negli Stati Uniti. I lavori si concluderanno nella tarda mattinata di venerdì, con l'intervento della segretaria, Elly Schlein, poi attesa a Cantiano, a una ventina di chilometri da Gubbio, dove incontrerà il sindaco: il paese venne colpito dall'alluvione del 2022.

Come scritto nel programma, nella due giorni di Gubbio, con una serie di seminari i parlamentari si confronteranno sulla politica internazionale e sul ruolo dell'Europa, sull'agenda economica e sociale, sulla "propaganda di governo e i sogni di egemonia culturale della destra". Fra gli ospiti, Livia Turco e il commissario europeo per il Lavoro, Nicolas Schmit.



