In Umbria al via il progetto politico 'Un patto avanti'

Non annunciano ancora nomi e candidati ma "una cosa più importante", ovvero un progetto e un percorso programmatico condiviso dal titolo "Un patto avanti: ampio, plurale, tuo": in Umbria Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Psi e movimenti civici, in vista dei prossimi appuntamenti politici ed elettorali, nel corso di una conferenza stampa a Perugia hanno lanciato la prima iniziativa pubblica in programma domenica 21 gennaio nel capoluogo umbro, al 110 Caffè, dalle ore 10.00 alle 18.00.

"Attraverso una iniziativa congiunta - ha affermato il segretario regionale del Pd, Tommaso Bori- annunciamo quindi che stiamo insieme con un percorso comune e che c'è quindi una realtà alternativa alla destra forte e plurale con un manifesto di ideali e di valori che si mette insieme".

Una coalizione "già ampia e plurale ma non chiusa e ancora aperta a tutti quelli che contrastano le destre in Umbria".

"Cercheremo di allargarci più possibile - ha detto Federico Novelli (Psi) - aprendoci alla società umbra e alla costruzione con tutti gli attori sociali di una proposta programmatica unitaria".

Secondo Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi Sinistra), "questa coalizione farà il suo percorso in maniera unitaria, con orgoglio e nella convinzione che è l'unica speranza per salvare l'Umbria". Per Thomas De Luca (M5s) l'iniziativa di domenica rappresenta "un primo giusto passo per poter avviare un perimetro valoriale e identitario che ci accomuna".

Dopo l'evento ci sarà "un cambio di passo" anche nella scelta dei nomi, con le candidature che verranno ufficializzate nei giorni successivi.

L'iniziativa darà poi il via ad altri appuntamenti tematici nei territori su alcune questioni che uniscono la coalizione a cominciare da "La salute è un diritto". Altri temi saranno: "Basta vite precarie", "Ridurre le disuguaglianze", "Nessuna discriminazione", "Un tetto per ogni persona", "Studiare per essere liberi", "Stop caro energia", "Basta vittime da disastri ambientali", "Riappropriamoci delle piazze", "Controllo pubblico sui beni comuni", "Essere strumento di pace", "Superare l'isolamento", "Dare voce ai territori", "Sport e cultura al centro", "Coltivare lo sviluppo".



