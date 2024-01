Giovane operaio travolto da cancello all'uscita dal lavoro

Un giovane operaio di un'azienda di Terni che si occupa di consegna di prodotti dolciari è stato travolto da un cancello scorrevole all'uscita dalla sede della ditta. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di martedì e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Terni. In base alla ricostruzione da loro fornita, alla fine del turno il personale all'uscita dall'azienda stava chiudendo a mano il cancello scorrevole che per cause da accertare è caduto addosso al giovane operaio. Immediatamente soccorso dai colleghi presenti e stato estratto e affidato a personale del 118. Sul posto la polizia di stato e dell'ispettorato del lavoro per ricostruire l'incidente.



