I ricavi di Brunello Cucinelli oltre 1,1 miliardi nel 2023

Brunello Cucinelli ha registrato nel 2023 ricavi preliminari pari a 1.139,5 milioni in crescita del 23,9% (+26% a cambi costanti).

Dopo gli ottimi risultati dei primi nove mesi, il quarto trimestre ha riportato il migliore risultato di sempre in valore assoluto, con ricavi pari a 321 milioni, in crescita del +15,6% rispetto allo scorso anno.

L'inizio delle vendite della primavera estate 2024 è molto positivo e segue "una bellissima raccolta ordini", facendo immaginare un primo semestre "molto interessante", contribuendo a rendere assolutamente concreta l'aspettativa di crescita del gruppo del cashmere nel 2024 intorno al 10%. Lo stesso +10% è stimato per il 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA