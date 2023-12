Due auto distrutte dalle fiamme a San Feliciano di Magione

Sono state praticamente distrutte da un incendio divampato nella notte due auto parcheggiate sul lungolago a San Feliciano di Magione. I vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo parlano di cause sconosciute delle fiamme. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. Al momento non sarebbero emersi elementi particolari da far ipotizzare cause dolose.

Per spegnere l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia con in supporto della squadra di Castiglione del Lago.



