Tesei, nel 2024 dobbiamo evitare la recessione

"Per quanto concerne gli obiettivi per il 2024, in estrema sintesi, dallato socio-economico dobbiamo cercare di non entrare in recessione": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei, nel suo intervento nel corso della discussione in Assemblea legislativa del Documento di economia e finanza.

"Poi - ha osservato - anche se la crescita sarà contenuta, se avrà un rallentamento per una serie di motivi esogeni, a livello italiano ed europeo, ma ci sarà, io credo che questo sarà un risultato straordinario perchè non dobbiamo dimenticare da dove veniva e partiva questa regione nel 2019".

"Questo è uno sforzo notevole - ha osservato - che però noi siamo sicuri che possiamo portare avanti raggiungendo gli obiettivi. Dobbiamo poi continuare a essere attrattivi per i nuovi residenti lavoratori nelll'attesa che i saldi naturali migliorino".

"Il fatto che Banca d'Italia - ha detto la presidente in un altro passaggio del suo intervento - abbia previsto un rallentamento ma ancora colloca l'Umbria non in una recessione ma in un possibile seppure minore crescita, io credo che per una regione come la nostra sarebbe un risutato straordinario da conseguire. Nel triennio '20-'23 - ha quindi ricordato - il Pil umbro, nonostante il crollo dovuto al Covid è cresciuto complessivamente del 2 per cento mentre nel decennio precedente, senza le crisi, senza le guerre, senza il Covid, era sceso dell'1,2 per cento. E l'occupazione ha raggiunto il 65 per cento, 5 punti sopra la media italiana. Ora, fare la questone della tipologia dei ricollocati, degli assunti, approfondiremo anche questo, ma un dato c'è e non si era mai verificato in questa regione".



