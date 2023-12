Presepe di legno del Trentino nel centro di Perugia

Inaugurato e benedetto il "Presepio di Piazza Grande", giunto dal Trentino e allestito nel centro storico di Perugia. Omaggio all'arcivescovo Ivan Maffeis, originario di Pinzolo, è in legno di pino ed è stato collocato nelle "Logge di Braccio" della cattedrale di San Lorenzo, davanti alla duecentesca Fontana Maggiore di piazza IV Novembre, dalla protezione civile e dal corpo forestale della Provincia autonoma di Trento. E' stato realizzato dagli artigiani volontari del Comune di Castel Ivano.

Ad allietare l'incontro inaugurale è stato il "coro di S.

Ilario" di Rovereto con un repertorio di canti natalizi.

Esibendosi in precedenza anche al "Villaggio della Carità - Sorella Provvidenza", sede della Caritas diocesana.

Tra i rappresentanti delle istituzioni presenti all'inaugurazione - è detto in un comunicato della diocesi - c'erano, oltre al sindaco di Perugia Andrea Romizi e all'arcivescovo Ivan Maffeis, il sindaco di Castel Ivano, Alberto Vesco, il presidente della Federazione dei vigili del fuoco volontari della Provincia autonoma di Trento, Luigi Maturi, una delegazione del Dipartimento Protezione civile e corpo forestale e il direttore della Caritas diocesana e parroco del centro storico perugino, don Marco Briziarelli.

"Questo è il Natale che richiama i credenti e quanti hanno a cuore il bene comune a non lasciare nessuno ai margini della 'piazza'. Il Natale è un tempo di incontro fecondo dove tutti si sentano cittadini ascoltati ed accolti nel camminare insieme.

Chi fa più fatica va sostenuto perché ci ricorda i valori e i doveri umani e cristiani trasversali a tutti gli uomini" è stato sottolineato nei diversi interventi. L'inaugurazione è stata conclusa dalla benedizione dell'arcivescovo Maffeis al "Presepio di Piazza Grande" e ai tanti perugini ed ospiti presenti.





