La Gesenu ha incontrato iscritti e iscritte Scuola giornalismo

Continua l'impegno di Gesenu nella diffusione di una corretta comunicazione nell'ambito della sostenibilità ambientale. Questa volta gli interlocutori sono gli studenti della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

Il consigliere delegato di Gesenu Luciano Piacenti è intervenuto con una relazione dal titolo "Le buone pratiche del Gruppo Gesenu al servizio dell'ambiente". L'incontro si è svolto presso la Scuola di giornalismo mercoledì. La Gesenu sottolinea che gli studenti hanno mostrato "partecipazione ed attenzione" ascoltando Piacenti parlare delle buone pratiche aziendali.

L'obiettivo dell'azienda è il potenziamento della comunicazione "per creare una corretta coscienza e conoscenza delle problematiche legate alla gestione dei rifiuti". Il consigliere delegato ha ribadito "l'impegno nei confronti della trasparenza profuso dal quotidiano operare di Gesenu ed anche la redazione del bilancio di sostenibilità, pratica ormai consolidata, ne è un fatto tangibile".

Durante l'incontro si è parlato anche dell'esperienza di Gesenu nel campo della didattica ambientale. Da oltre 30 anni l'azienda - è detto ancora nella sua nota - propone iniziative di didattica nelle scuole e di educazione ambientale tra i cittadini.

Infine, l'accento è stato posto sul primo corso di formazione per giornalisti su tematiche legate all'informazione ambientale accreditato dall'Ordine dell'Umbria.

Il consigliere delegato di Gesenu e la direttrice della Scuola Maria Concetta Mattei hanno annunciato anche l'erogazione, da parte di Gestione servizi aziendali, società appartenente al gruppo Gesenu specializzata in comunicazione e formazione, di una borsa di studio per uno studente e una studentessa che quest'anno concludono la loro formazione.





