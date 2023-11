Alternativa popolare annuncia candidato per la Regione

Alternativa popolare, il partito guidato da Stefano Bandecchi, ha ufficializzato la candidatura di Riccardo Corridore a presidente della Regione Umbria nelle elezioni dell'anno prossimo. Lo ha fatto nel corso di una convention a Terni.

Oltre a Corridore, vicesindaco della città, e Bandecchi sono intervenuti i referenti del partito sul territorio umbro, il candidato a sindaco di Perugia Davide Baiocco, amministratori e figure politiche vicine ad Ap.

"I cittadini umbri si sono assuefatti alla 'non politica' - ha detto Corridore -, ad una discesa che sembra non avere fine.

La nostra era una grande regione ma quello spirito si è perso.

Alternativa popolare è il cambiamento, in nome di una politica al servizio dei cittadini, come stiamo già dimostrando a Terni".

"Riccardo Corridore è il vero artefice del nostro progetto politico, un combattente nato e uno stratega migliore del 90% dei politici che oggi siedono in parlamento" ha quindi sottolineato Bandecchi. "E presto se ne renderanno conto tutti" ha aggiunto.

Nel corso dei lavori è stata annunciata anche la candidatura a sindaco di Gubbio, per Ap, del coordinatore locale del partito, Angelo Baldinelli.



