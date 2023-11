Salgono a 21 i centenari di Città di Castello

Un nuovo traguardo di vita raggiunto a Città di Castello, dove Pia Galeotti ha celebrato con familiari ed amici il raggiungimento del secolo di vita, portardo a 21 il numero dei centenari residenti del comune.

La signora ha anche ricevuto la visita del sindaco, Luca Secondi, e della consigliera comunale Maria Grazia Giorgi, che le hanno consegnato una targa ufficiale.

"La signora Pia è un'altra straordinaria figura di donna esemplare della nostra città, che ha saputo essere mamma, casalinga e lavoratrice con grande tenacia, senso di appartenenza e sacrificio, prendendosi la responsabilità in prima persona di garantire una vita migliore ai propri figli e difendendo la propria autonomia in decenni nei quali la condizione femminile era difficile da affermare in tutti gli ambiti della società", hanno detto il sindaco Secondi e la consigliera Giorgi, nel corso della visita nell'abitazione di Cerbara per festeggiare il compleanno e portare i rallegramenti dell'amministrazione comunale alla nuova arrivata in quella che lo stesso ufficio stampa del Comune definisce la "città dei centenari". "Loro, i nostri anziani - hanno aggiunto - sono motivo di orgoglio e punto di riferimento della comunità tifernate e rappresentano simboli viventi valoriali di straordinaria saggezza e rettitudine in particolare per le giovani generazioni".

Con la neo-centenaria il primato rosa degli over 100 si rafforza: su 21 che possono fregiarsi di questa età 15 sono le donne e sei gli uomini. Primato rosa ben saldo anche nella fascia degli ultranovantenni, che sono 640: tra di loro, una recente statistica fotografa ben 468 donne (il 73%) e 172 uomini (27%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA