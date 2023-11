Pace (Fdi), passo avanti decisivo su nuovo ospedale di Terni

"Il passo in avanti della Giunta Tesei sul ruolo strategico del nuovo ospedale Santa Maria di Terni è un passaggio decisivo in vista dello sviluppo del progetto, soprattutto perché delinea il quadro economico e la tempistiche in vista della realizzazione della struttura.

Struttura che andrà a integrarsi poi anche con il nuovo ospedale di Narni e Amelia. Fratelli d'Italia da sempre spinge in questa direzione e continuerà a farlo anche tramite il canale diretto con il governo dato dalla presenza del senatore Zaffini, presidente della Commissione Salute in Senato": così Eleonora Pace, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia e presidente della Terza commissione Sanità in Regione, in merito all'ultima delibera votata dalla Giunta regionale in cui si ribadisce il ruolo strategico del nuovo ospedale ternano e si dà mandato agli uffici di lavorare al documento di fattibilità su alternative progettuali e cronoprogramma dei lavori.

"Il nuovo ospedale di Terni - continua Pace - si configura come una struttura indispensabile per rilanciare l'azione socio-sanitaria sul territorio, sviluppando tutti quei punti su cui la Regione ha lavorato e sta lavorando. Le linee guida per la realizzazione del nuovo ospedale fanno riferimento a diversi principi, tra cui urbanizzazione, socialità, organizzazione, interattività, affidabilità, innovazione e ricerca, formazione.

Fratelli d'Italia ha da sempre sostenuto questo progetto, rafforzandolo anche grazie agli impegni presi dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella visita a Terni del maggio scorso".

"Sotto il profilo economico, dalla ricognizione effettuata è emerso che la Regione è in grado di riprogrammare oltre 100 milioni di euro da destinare al nuovo Santa Maria di Terni, ma soprattutto registriamo la disponibilità di Inail di affiancare l'Umbria in questo percorso mettendo a disposizione risorse aggiuntive peraltro destinate dalla nuova legge di bilancio. La Giunta ha poi avviato e concretizzato le interlocuzioni con il ministero della Salute per il coordinamento del progetto.

L'obiettivo è avere prima possibile una struttura moderna e funzionale, Dea di secondo livello, per prestazioni di alta complessità".



