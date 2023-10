Nuova metodologia per l'analisi di grandi eventi turistici

Si è aperto il Ttg di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. La giornata inaugurale, mercoledì 11, ha visto la partecipazione anche della Camera di commercio dell'Umbria, rappresentate dal presidente Giorgio Mencaroni e dal segretario generale, Federico Sisti.

Nel Padiglione della Regione Umbria, Pad. A7 - C7 (ingresso ovest) l'ente camerale, insieme al suo partner tecnico e scientifico Isnart, ha presentato "L'analisi di impatto economico dei grandi eventi turistici", realizzata nell'ambito dell'azione della Camera di commercio dell'Umbria per favorire una maggior competitività del sistema turistico umbro tramite dati e letture innovative della dinamica del turismo regionale.

L'indagine, illustrata dal segretario dell'ente, Sisti, e dal dirigente dell'area per la valorizzazione degli ecosistemi turistici e culturali di Isnart, Paolo Bulleri, è il frutto dell'analisi delle transazioni finanziarie rilevate a luglio scorso in occasione dell'edizione 2023 di Umbria Jazz, in collaborazione con Experience Cloud Consulting sulla base dei dati del circuito Mastercard.

Il confronto dei dati con le tre precedenti edizioni della manifestazione e un focus di rilevamento su alcuni specifici parametri (numero transazioni, spesa media, volumi, nazionalità, geolocalizzazione dei comportamenti di spesa in occasione dell'evento e così via) hanno consentito di indagare gli andamenti di crescita, le ricadute nei settori merceologici coinvolti, delineando alcuni ambiti di ulteriore sviluppo della manifestazione, con particolare riferimento al potenziale di nuovi arrivi che una maggior visibilità su alcuni mercati esteri potrebbe ingenerare.

L'analisi d'impatto costituisce uno strumento che la Camera di Commercio dell'Umbria - spiega una nota dell'ente - in collaborazione con Isnart, sta utilizzando per restituire alle associazioni di categoria e ai portatori di interesse preziose informazioni ed indicazioni sulle possibili azioni di policy e le possibili direttrici di sviluppo e promozione regionale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA