Gimbe, Umbria meglio del Paese per il personale sanitario

L'Umbria registra dati migliori della media nazionale per tutti gli indicatori analizzati nel sesto rapporto della fondazione Gimbe sul servizio sanitario nazionale che propone un'analisi dedicata al personale dipendente.

Nella regione sono infatti presenti 2,43 medici ogni mille abitanti, dato superiore a quello italiano pari a 2,11.

Per Gimbe gli infermieri sono poi 6,08 ogni mille abitanti, contro una media nazionale pari a 5,06.

Il rapporto infermieri-medici - si legge ancora in un comunicato della fondazione - è pari a 2,50 e anche in questo caso l'Umbria è sopra alla media nazionale pari a 2,4.



