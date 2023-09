Provincia di Perugia, redistribuite le deleghe dei consiglieri

La presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, nel corso della seduta consiliare di lunedì ha comunicato la redistribuzione delle deleghe tra i consiglieri dell'ente.

Moreno Landrini è il nuovo vicepresidente, con l'incarico di occuparsi anche di politiche nelle materie di attuazione del Pnrr e lago Trasimeno. Prende il posto dell'ex consigliere Cristian Betti, decaduto dalla carica per fine mandato amministrativo.

Tra conferme e nuove assegnazioni, sempre per effetto delle surroghe, alla consigliera Erika Borghesi è andata la delega per le politiche nelle materie di edilizia scolastica, bilancio e società partecipate, controllo di fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità, nonché nelle materie di progettazione viaria, viabilità provinciale e regionale.

Alla consigliera Scilla Cavanna è stata conferita la delega per le politiche nelle materie di programmazione rete scolastica, per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali delle scuole secondarie di secondo grado, politiche giovanili, avvocatura, compresa la delega al Cal; mentre al consigliere Davide Fantauzzi sono state confermate le deleghe alle politiche nelle materie di Polizia provinciale, ambiente, Sit e digitalizzazione, progettazione europea.

Alla consigliera Letizia Michelini il compito di continuare ad occuparsi di politiche nelle materie di patrimonio, riorganizzazione riparto delle funzioni e sviluppo Area vasta.

Infine, al consigliere Francesco Zaccagni sono state affidate le deleghe delle politiche nelle materie di Stazione unica appaltante, urbanistica e Ptcp, trasporti.

Al termine della comunicazione - riferisce una nota dell'ente - la presidente Proietti ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i consiglieri per aver assunto un ulteriore impegno al servizio dei cittadini e per il bene del territorio.



