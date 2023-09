In Umbria più ricoverati Covid ma sono la metà del 2022

Risultano sopra alla media nazionale ma comunque con valori assoluti contenuti e nettamente inferiori al 2022, in Umbria i posti letto in area medica, l'8%, e quelli in terapia intensiva, 2,5%, occupati da pazienti positivi al Covid. Lo attesta il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe che propone un'analisi sull'andamento dell'epidemia.

In base al portale della Regione aggiornato 19 settembre i ricoverati positivi al Covid sono 68, due in rianimazione, 34 in area medica dedicata al virus e 32 negli altri reparti. Rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso il dato dei posti occupati negli ospedali è comunque poco sopra alla metà di quello di allora quando erano 112, uno nelle intensive e 74 in area medica Covid.

Dal monitoraggio di Gimbe emerge poi che tra il 7 e il 13 settembre nella regione si è registrato un peggioramento dell'incidenza di casi per 100 mila abitanti (61) e un aumento delle nuove infezioni dell'81,1% rispetto alla settimana precedente.



