A Torgiano eventi per il centro Speranza di Fratta Todina

Il concerto di Cristina D'Avena, lo spettacolo dei 7 Cervelli, il dance show, la serata Red zone hits e una giornata di sport a cielo aperto, il tutto contornato dal luna park, dal mercato delle eccellenze e da tante altre iniziative è quanto in programma a Torgiano da giovedì 14 a domenica 17 settembre in via Perugia. Quattro giornate dedicati alla beneficenza, organizzati da Giano eventi, con il patrocinio del Comune, in favore del centro Speranza di Fratta Todina.

Un'iniziativa fortemente voluta da Gianluca Calderozzi, Rodolfo Laura, Luca Panichi ed Alessandro Rapuan, che coinvolgerà anche alcune associazioni di volontariato come Avis, Aism, Piede diabetico e Libertas Margot, presenti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della salute e della solidarietà.

"E' una manifestazione a cui teniamo molto - spiegano gli organizzatori in un comunicato - e vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno deciso di darci una mano e credere nel nostro progetto. Questo evento è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di Mario Mincigrucci, presidente dell'Asd Torgiano calcio, di Stefano Minestrini, titolare dello Sporting Club di Torgiano, del sindaco Eridano Liberti, del vicesindaco Attilio Persia, dell'assessore Elena Falaschi e del comandante dei vigili urbani di Torgiano Carlo Santi. Ma dobbiamo ringraziare anche David Dancelli per il luna park, Giammario Pisello per lo street food con la collaborazione di Luca Cristofani e Sonia Fioriti del Bar Lady, Ilenia Votini dello Spazio Vintage di Ilenia, Novena Chiara de la Brocante, Barbara Carli di Area4, Maichol Zappacenere per le grafiche, Pablo Stramaccioni del Dream's Sound Service".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA