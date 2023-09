Le basi per ripensare il sapere dalle 'giovani faville'

Una dichiarazione programmatica volta a porre le basi per un radicale ripensamento del rapporto con il sapere scientifico-tecnologico ha concluso i quattro giorni di dialogo e relazioni, incontri e confronti sul nuovo umanesimo dello Young sparks symposium, l'incontro delle "giovani faville" organizzato nell'ambito del programma Erasmus+ dalla Brunello Cucinelli, dall'Università degli Studi di Perugia e dall'agenzia nazionale Indire. Conclusosi a Solomeo con la stesura collegiale, da parte delle giovani studentesse e studenti partecipanti, dello Young sparks statement.

Secondo i promotori è stato "pienamente centrato" l'obiettivo dell'evento: stimolare una "riflessione profonda, condivisa e trasversale su alcuni aspetti cruciali del nostro tempo, quali il rapporto tra persone e scienza, tra umanesimo, sostenibilità ed economia, tra persone e territorio e tra umanesimo e comunicazione".

"Ascoltando le parole di queste vere e proprie 'future faville' dell'umanità, mi sembra di poter dire con gioia - ha sottolineato Cucinelli - che questi argomenti siano tornati al centro di un grande fermento di pensiero, di una riscoperta di ideali universali che le nuove generazioni pongono al centro delle istanze per il futuro della nostra meravigliosa Madre Terra".

Per il rettore, Maurizio Oliviero, sono stati "quattro giorni meravigliosi e intensi, con ragazze e ragazzi veramente straordinari, provenienti da tutto il mondo". "Le loro emozioni sono divenute le nostre - ha aggiunto -, i loro sogni quelli di tutti noi. Ci hanno travolto con la loro energia, la loro voglia di vivere e di portare un cambiamento positivo nel mondo".

Cristina Grieco, presidente dell'agenzia Indire, ha detto che "il simposio si conclude con la consapevolezza di aver ascoltato le voci del cambiamento, espressione dei giovani". "Parlano di apertura - ha aggiunto -, confronto, reale inclusione e una crescente consapevolezza del vivere nel rispetto dell'ambiente.

A noi il compito di recepire gli stimoli di queste giornate".





