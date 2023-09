'UWine', il centro storico di Perugia ospita 33 cantine

"U" come Umbria e "Wine" come vino. Un legame da sempre molto stretto che ora ha trovato un prestigioso palcoscenico, quello del centro storico di Perugia.

È proprio qua che dal 15 al 17 settembre i vini di 33 cantine provenienti da ogni parte della regione saranno sotto i riflettori grazie a tre giorni ricchi di iniziative.

Nato per la promozione del vino 100% Made in Umbria, UWine si presenta come il festival del vino umbro, ideato dall'associazione Openmind Perugia.

L'obiettivo di UWine - come spiegato durante la presentazione della prima edizione dell'evento con gli interventi istituzionali del sindaco Andrea Romizi e dell'assessore al turismo e sviluppo economico Gabriele Giottoli - è quello di valorizzare e promuovere le eccellenze vitivinicole e gastronomiche del territorio regionale. Corso Vannucci, Piazza della Repubblica, Piazza Italia e i Giardini Carducci, ma non solo, si animeranno con le degustazioni dei vini di cantine affermate a livello internazionale ma anche di realtà emergenti.

Per completare l'offerta enogastronomica sarà disponibile anche lo street food corner, tutto Made in Umbria.

Spazio anche all'intrattenimento. Per la sezione conferenze e talk, con uno spazio allestito in Piazza della Repubblica, saranno presenti esperti del settore e sommelier che terranno incontri tematici sul vino. Saranno invece due gli stage musicali, in Piazza Italia e ai Giardini Carducci.

UWine arricchisce poi la sua offerta culturale grazie a due partnership, quella con il Love Film Festival (prima proiezione in Umbria di "The duel of wine") e con Cariarte Perugia (chi acquista il portacalice potrà visitare la mostra "Nero Perugino Burri" a Palazzo Baldeschi con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto).

L'evento è patrocinato da Regione Umbria, Comune di Perugia, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Agraria, con il sostegno di Camera di Commercio dell'Umbria, Confagricoltura, Cia, Ais, UmbriaTop Wines.



