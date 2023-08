Vescovo Assisi, custodire il Creato contro collasso ambiente

"Il tempo del Creato ha un significato universale. Davvero c'è urgenza che l'umanità si concentri sul senso della custodia di quanto Dio ci ha donato, prima che il collasso ambientale raggiunga livelli estremi": è il messaggio che il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, ha inviato, tramite la responsabile dell'ufficio per l'Ecumenismo e il dialogo, Marina Zola, nel corso della presentazione del programma di eventi organizzato dal movimento Laudato Si' in collaborazione con le Famiglie francescane, il Comune di Assisi, la Pro Civitate Christiana e il Fai.

"Tutto questo tempo per noi credenti - ha proseguito il presule - ha un'importanza singolare anche dal punto di vista della nostra spiritualità. Si tratta di lodare Dio e di lodarlo per i suoi doni, custodendoli. Questo ha un maestro singolare in San Francesco. Fu lui, con il suo Cantico di Frate Sole, a dire quanto Iddio vada lodato e quanto la creazione vada custodita".

"Tutto il programma - ha spiegato invece Antonio Caschetto, coordinatore italiano del Movimento Laudato Sì - si concentrerà su preghiera ecumenica e azione per la casa comune, con una serie di iniziative dal primo settembre Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato e fino al 4 ottobre, festa di San Francesco, con l'obiettivo di dare forza al nascituro progetto 'Assisi, Terra Laudato Si', che sarà operativo dal 2024, ma che è stato già benedetto nella festa di Pentecoste dal cardinale Michael Czerny e dal vescovo Sorrentino". Tante le iniziative in programma a cominciare da venerdì, con l’avvio, come ogni anno, del "Sentiero di Francesco", la marcia Assisi-Gubbio che partirà dal Santuario della Spogliazione. Con il passaggio dei marciatori presso la Basilica di San Francesco, viene poi inaugurata l'attività di incontro e preghiera "Il fiume possente" ospitata dalla comunità dei frati del Sacro Convento sul prato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco e animata dal Circolo Laudato Si' di Assisi, che sarà attiva per tutto il mese di settembre, dal lunedì al venerdì. Dal 14 al 16 settembre, il Cortile di Francesco sarà come ogni anno un momento di dialogo e di confronto in spirito di fraternità anche intorno alle questioni ambientali. Il tema scelto quest'anno, nell'ottavo centenario della conferma della Regola bollata di San Francesco, è proprio "Essere in Regola". Domenica 17 settembre, presso il Santuario di San Damiano, si celebrerà la "Festa del Cantico". Alla presentazione del programma sono intervenuti, tra gli altri, il custode del Sacro convento fra Marco Moroni e la sindaca di Assisi, Stefania Proietti.

