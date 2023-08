Droga in casa mentre è ai domiciliari, portato in carcere

Agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi, a un cinquantunenne i carabinieri di Assisi hanno trovato durante un controllo in casa alcune dosi di eroina, cocaina, hascisc, delle pasticche, verosimilmente, di ecstasy, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato quindi rinchiuso in carcere per disposizione del magistrato di sorveglianza.

Il controllo nell'abitazione di Santa Maria degli Angeli è scattato dopo numerose segnalazioni da parte di alcuni residenti, che avevano notato un via vai dalla sua casa di persone non appartenenti al nucleo familiare. I carabinieri hanno quindi predisposto una serie di servizi di appostamento e poi perquisito l'appartamento. Dove - riferisce l'Arma - sono stati trovati nascosti dietro la porta del bagno un cittadino extracomunitario e una donna italiana, entrambi gravati da precedenti polizia anche per reati inerenti gli stupefacenti.

Nel corso dei controlli i militari hanno inoltre trovato la droga e il cinquantunenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e segnalato all'ufficio di sorveglianza di Perugia. Il cui magistrato ha ritenuto - spiegano ancora i carabinieri - l'incompatibilità della condotta del con la misura in corso disponendo l'immediata sospensione della detenzione domiciliare e l'accompagnamento in carcere.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA