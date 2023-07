Cucinelli, a Solomeo grande festa dell'umanesimo con giovani

"Con il 'Simposio delle giovani faville' abbiamo immaginato una grande festa dell'umanesimo a Solomeo, per l'Umbria tutta e per la nostra bella Italia, per celebrare insieme alle generazioni del futuro l'armonia dell'essere umano con il creato, verso il quale sembra ormai necessario un vero e proprio contratto sociale relativo a tutto quanto di animato e inanimato lo compone": sono le parole dell'imprenditore umanista, Brunello Cucinelli che, insieme all'Università degli Studi di Perugia e all' associazione "Indire" ha dato vita alla prima edizione dello "Young sparks symposium" che, dal 4 al 7 settembre 2023, tra Solomeo, Perugia, Norcia e Assisi, vedrà oltre 200 studentesse e studenti provenienti da atenei di tutto il mondo interagire con personalità internazionali nel campo della conoscenza scientifica, della tecnologia e dell'umanesimo.

"Sono sempre più convinto che non si possa governare l'umanità con la sola scienza - ha detto Cucinelli -, e che anzi dobbiamo tornare a bilanciare scienza e spirito, ritrovando il giusto equilibrio tra tecnologia e umanesimo. Mi piace immaginare che ciascuno dei giovani studenti che ospiteremo possa portare con sé, tornando a casa, un dono prezioso: il desiderio di ascoltare, dialogare, rispondere. Nella mia vita ho sempre cercato di realizzare il sogno di sentirmi custode pro tempore, secondo quanto pensava il mio grande maestro Adriano Imperatore: 'mi sento responsabile delle bellezze del mondo'. Poter condividere questo sogno con i giovani, che amo chiamare le 'future sentinelle dell'umanità', lo rende enormemente più affascinante".



