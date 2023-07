Tesei, per Umbria jazz è stata un'edizione straordinaria

"E' stata una edizione straordinaria con una organizzazione impeccabile e una atmosfera di festa unica": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, parlando dell'edizione 2023 di Umbria jazz. La governatrice è intervenuta alla conferenza stampa finale della rassegna.

"Ribadisco - ha detto Tesei -, come fatto in passato, che Umbria jazz è patrimonio dell'Umbria e dell'Italia perché di rilevanza internazionale".

Anche il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha espresso "ammirazione sentita e sincera" per la professionalità messa in campo. "In questa edizione - ha detto - abbiamo rinnovato la consapevolezza del patrimonio che abbiamo e rinfrescato una memoria che sa però guardare al futuro, sentendo inoltre la responsabilità di far crescere e valorizzare ancora la manifestazione".

"Squadra che vince non si cambia" sono state le ultime parole del presidente della fondazione Gianluca Laurenzi parlando di futuro e prima di annunciare i prossimi eventi. "Umbria jazz - ha detto - non si ferma e diamo appuntamento a 'Umbria jazz weekend' in programma a Terni, dal 14 al 17 settembre, e poi ad 'Umbria jazz Winter' a Orvieto, dal 28 dicembre al primo gennaio, per il trentesimo anniversario".



