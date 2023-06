In migliaia alla giornata dei Grest della diocesi di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - Migliaia di ragazze e ragazzi hanno partecipato all'annuale giornata dedicata ai Grest, i gruppi estivi di aggregazione della diocesi di Perugia-Città della Pieve che si è svolta al percorso verde Leonardo Cenci.

"Il primo pensiero che viene nello stare in mezzo a questi ragazzi è di profonda gratitudine e riconoscenza alle nostre comunità parrocchiali, ai nostri preti, specialmente ai tanti giovani animatori d'oratorio che dedicano ai più piccoli tempo, energia, fantasia, passione, cuore ed anche la loro esperienza di fede e di Chiesa" ha detto l'arcivescovo, monsignor Ivan Maffeis. "Loro, insieme alle realtà degli oratori - ha aggiunto -, sono un grande investimento per le nostre comunità perché aiutano a costruire una società sana in cui fin da bambini e adolescenti si viene educati a sostenersi reciprocamente, a combattere le ingiustizie, a fare delle diversità una ricchezza, a vivere il mondo nella gioia e nella pace ad iniziare dal proprio gruppo di amici. Siamo convinti che i nostri giovani lasceranno un segno enorme".

Alla giornata sono intervenuti anche la presidente della Regione Donatella Tesei e il sindaco Andrea Romizi, che hanno espresso vivo compiacimento e grande soddisfazione per l'opera svolta dagli oratori. (ANSA).