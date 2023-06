Simona Meloni, serve un cambio di passo per cultura giovani

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - "Serve un cambio di passo nell'attenzione che questa Giunta regionale attribuisce nei confronti della cultura e nella formazione delle giovani generazioni": a chiederlo è la capogruppo regionale del Partito democratico, Simona Meloni, in relazione alla bocciatura della sua mozione sul progetto 'Leggere forte' da parte dell'Aula di Palazzo Cesaroni. "A fronte di risultati indiscutibili del progetto 'Leggere: Forte!', avviato dalla Regione Toscana ma con un gruppo di ricerca che coinvolge anche il dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Perugia, l'Umbria risponde arroccandosi invece dietro un'autosufficienza un po' insensata a arrogante, citando strumenti nati nel 1999 (Nati per leggere) e i Patti per la lettura, che hanno avuto vita dal 2013 al 2015" aggiunge in una nota di palazzo Cesaroni.

"Serve - sostiene ancora Meloni - un potenziamento degli strumenti in campo e un loro adeguamento ai tempi, per arrivare alla costruzione di un sistema di istruzione che, sulla scorta dell'insegnamento di don Milani, dia equità di strumenti a tutti". (ANSA).