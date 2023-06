La via umbra a transizione energetica punta sulle comunità

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - La via umbra alla transizione energetica punta sulle comunità energetiche rinnovabili (Cer) e sbarra la strada all'installazione di decine e decine di ettari di pannelli solari da parte di grandi imprese di produzione dell'energia per conto terzi. E' quanto emerso dal convegno organizzato a Perugia dalla Camera di commercio dell'Umbria su "La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili: una roadmap per imprese ed enti locali".

I partecipanti hanno parlato del "ruolo chiave" dei comuni e del "grande e concreto" impegno della Camera di commercio, che ha già attivato un bando e un altro partirà a giorni, con il presidente, Giorgio Mencaroni. Il quale avverte: "è fondamentale che le associazioni delle imprese facciano la loro parte".

La Camera di commercio - è detto in un suo comunicato - ha chiamato a raccolta tutti i soggetti pubblici e privati su un tema che l'assessore regionale e vice presidente della Regione, Roberto Morroni, ha definito "un cambio di paradigma".

Dall'ente camerale alla Regione, dall'Arpa all'Anci alle associazioni imprenditoriali, dall'Enea all'Ordine dei dottori commercialisti di Perugia, la partecipazione è stata "convinta e serrata" e il confronto "efficace" a definire meglio tutti i contorni della strada intrapresa, delle relative regole, dei problemi emersi e che potrebbero emergere, della messa a fuoco delle opportunità da ogni versante, compreso quello fiscale.

