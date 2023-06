Pnrr, forum dell'ANSA con la presidente dell'Umbria Tesei

(ANSA) - PERUGIA, 04 GIU - La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei sarà protagonista di un Forum con l'ANSA che sarà trasmesso in streaming su Ansa.it domani alle 12.00. Si parlerà del Piano nazionale di ripresa e resilienza in particolare per quanto riguarda i riflessi sulla Regione, ma anche di questioni nazionali. La presidente Tesei sarà intervistata dal direttore dell'ANSA Luigi Contu negli studi dell'agenzia a Roma. (ANSA).