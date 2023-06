A Palazzo Cesaroni l'evento del progetto Umanesimo digitale

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - Si terrà lunedì 5 giugno, a partire dalle 9.30 a Palazzo Cesaroni, l'evento conclusivo del progetto formativo del Corecom in tema di "Umanesimo digitale, e-democracy e-inclusion", #FissaLaRottaNelNavigare. Vi hanno partecipato oltre 200 studenti delle scuole umbre, i quali saranno ospitati sia nell'Aula consiliare che nelle sale Brugnoli e Partecipazione, per presentare i lavori multimediali da loro stessi prodotti.

Hanno partecipato al progetto le scuole iisst Maiorana di Orvieto, icpg11 Pascoli di Perugia, scuola paritaria Sacro Cuore di Città di Castello, Alighieri Pascoli di Città di Castello e istituto Battaglia di Norcia.

Il progetto, svolto in collaborazione con la Scuola di amministrazione pubblica Villa Umbra, ha lo scopo di sensibilizzare e informare gli studenti e le studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado sul tema dell'Umanesimo digitale, e-democracy & e-inclusion - si legge in una nota di Palazzo Cesaroni -, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla necessità di un umanesimo digitale in grado di rimettere al centro della comunicazione la persona umana e di riportare la rete a strumento al servizio dell'uomo e della società.

Dopo i saluti istituzionali del presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta, della presidente del Corecom Elena Veschi, dell'amministratore unico di Villa Umbra Marco Magarini, il focus sul tema umanesimo digitale e utilizzo della rete sarà introdotto dalla giornalista Sonia Montegiove, quindi interverranno i docenti formatori nei laboratori tenuti presso le scuole: Antonello Turchetti, Mariella Carbone e Costanza Amici, oltre agli stessi studenti e studentesse partecipanti al progetto. (ANSA).