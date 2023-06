Tesei, a Terni Bandecchi ha intercettato il malcontento

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - Stefano Bandecchi "è riuscito ad intercettare il malcontento di alcuni strati della città. Lascio ai politici l'analisi di questa sconfitta": a dirlo è la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

"Io, come presidente di Regione e come è giusto che si faccia tra istituzioni, sono pronta a continuare a lavorare al fianco del Comune di Terni, come già fatto con determinazione in questi anni, per il bene della città, nella quale vanno portati a compimento dossier ed opere importanti sulle quali si sta lavorando, e dell'Umbria tutta" ha spiegato intervistata dal Corriere dell'Umbria.

"Quanto accaduto a Terni - ha sostenuto ancora Tesei -, non è stata a mio avviso una bocciatura dell'operato del sindaco uscente, tra l'altro condizionato dai noti problemi di bilancio ereditati e dai due anni sottratti dalla gestione del Covid, ma è frutto di una dinamica circostanziata". (ANSA).