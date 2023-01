Pg Perugia, dovere informare non può essere ingabbiato

(ANSA) - PERUGIA, 27 GEN - "Il dovere a informare non può essere ingabbiato ma naturalmente sta al senso del dovere deontologico dei giornalisti e alle Procure di trovare un equilibrio": lo ha detto il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani rispondendo a una domanda dei giornalisti in occasione di un incontro con i rappresentanti dei mezzi d'informazione in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la locale Corte d'appello.

"Il legislatore - ha sottolineato il magistrato - ha tutto il diritto di fare le leggi che crede, è sempre bene ricordarlo. E' però fondamentale che non sia animato da finalità strumentali diverse da quelle che devono essere, in questo caso il delicato equilibrio tra dovere d'informare e dovere di segretezza".

"Quando invece si fanno delle leggi con il solo fine di punire qualcuno - ha detto ancora Sottani -, siano i giornalisti o i magistrati, è chiaro che le leggi assumono il carattere di una norma manifesto ideologico più che norma concreta. Questa legge ha alcuni profili di doverosa tutela della disciplina della privacy ma in alcuni casi diventa di difficile attuazione e quando questo accade si presta il fianco al rischio violazioni".

Alla Procura generale è stato creato un apposito osservatorio sul tema insieme all'Ordine dei giornalisti dell'Umbria.

"Un'esperienza molto positiva che va sviluppata e ulteriormente migliorata" l'ha definita Sottani.

Tornando all'applicazione della legge il magistrato ha fatto l'esempio degli smartphone "che ormai contengono tutte delle nostre vite". "Sequestrare e fare una copia forense è a volte doveroso per le indagini - ha affermato Sottani - ma non è pensabile che tutto quanto dentro possa essere pubblicato.

Questo è l'equilibrio che si pone alle Procura che quando fanno un sequestro devono poi essere capaci di selezionare i dati e trattenere solo quelli utili per l'indagine". (ANSA).