Cordoglio Paparelli per morte ex presidente Provincia Molé

(ANSA) - PERUGIA, 17 GEN - Il consigliere regionale Pd e portavoce della minoranza in Assemblea legislativa, Fabio Paparelli, esprime "profondo cordoglio per la scomparsa di Nicola Molè, già presidente della Provincia di Terni dal 1995 e il 1999". "La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente" afferma.

"Ho avuto la fortuna - ricorda Paparelli in una nota - di conoscerlo e apprezzarlo nel corso del mio primo mandato da consigliere provinciale e, negli anni, abbiamo mantenuto un rapporto di sincera amicizia, di stima e vicinanza personale e politica. Nicola è stato un esempio di coerenza e attaccamento ai valori democratici e cristiano-sociali. Dotato di acuta intelligenza e cultura, dai modi sempre affabili e gentili ha rappresentato un modello di impegno politico, sociale e civile che non sarà dimenticato". (ANSA).