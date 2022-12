Cucinelli ai giovani, guardate lontano, leggete e amate

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - "Vi amo profondamente. Siete per me come il sale della terra": comincia così una "Lettera alle future sentinelle dell'Umanità" che Brunello Cucinelli ha pubblicato nella sua pagina Instagram. Guardate lontano, leggete, amate la bellezza, coltivate la speranza: questi alcuni dei consigli dispensati ai giovani, visti "con occhi di padre e di uomo che pensa sempre con l'animo volto verso l'avvenire".

"Se non saprete guardare lontano - scrive, fra l'altro - non troverete molte ragioni per una vita vera. Amate l'arte, amate la bellezza, perché in esse è la verità che unisce l'anima al mondo reale. Fuggite l'ira".

"Questo - osserva - è il momento di incamminarsi verso una visione nuova. Quando vi commuoverete per i petali fiammanti di un papavero o per l'odore di un frutto maturo attorno al quale ronzano le api, quando il vento, che soffia a suo capriccio, vi sembrerà come un Mercurio annunciatore di terre lontane, e il suo passaggio sarà la musica più dolce, allora sarete nello stato beato della speranza e del mondo luccicante che vi attende".

"Leggete i libri. Non serve sempre studiare tutto; se il libro è un libro vero, di quelli dove chi ha vissuto con spirito umano racconta la sua verità con parole semplici, o di quelli che contengono la saggezza di popoli antichi, apritelo a caso, ogni singola mattina della vostra bella gioventù e poi per tutta la vostra bella vita, e leggete al massimo dodici righe di quelle che vi capiteranno sotto agli occhi. E non dimenticate che accanto all'intelligenza dello studio vi è sempre l'intelligenza dell'anima".

"Non abbiate mai troppa paura dei vostri errori - scrive ancora - perché è dalle cadute che si riparte per la grandezza; non vi vergognate di piangere, perché, come disse il grande pilota Ayrton Senna, le lacrime sono la benzina dell'anima. Ricordate che un solo gesto nobile riscatta più di uno sbaglio. Non sentitevi mai migliori di altri, perché in tutti noi vi è sempre posto per le grandi idee. Siate ben disposti verso il prossimo perché se rimarrete troppo concentrati su voi stessi la strada giusta rimarrà incerta. La felicità non sta tanto nel possedere la cosa amata, ma nell'amare quanto è degno di amore".