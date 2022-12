Foligno ritrova lo Young jazz festival

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 08 DIC - Un dicembre allo zenzero, musicalmente parlando, è pronto ad invadere Foligno durante il periodo che anticipa il Natale. Con "Ginger jazz" la città sta infatti per ritrovare lo Young jazz festival. Arrivato alla 16/a edizione torna a proporre ancora, e per sei giorni, il meglio della nuova scena musicale italiana tra jazz, sperimentazione e contaminazione con altre performance artistiche.

Tra gli appuntamenti musicali nei due fine settimana 9-11 e 16-18 dicembre, il nuovo progetto Tyto a firma Beppe Scardino, originali formazioni come Aka e Ossa di Cane, duetti suggestivi come quello tra Lorenzo Bisogno e Francesco Poeti. E non potevano mancare grandi pianisti come Piero Frassi e le sue "Xmas Songs", l'umbro e talentuoso Manuel Magrini (piano solo) ed Enrico Zanisi, quest'ultimo insieme a Impro Circo Contemporaneo per una produzione originale targata proprio Young Jazz.

Il festival torna così ad incontrare il suo pubblico e a collaborare con realtà del territorio (Amici della Musica di Foligno, Spazio Zut, Arci Subasio) e a proporre i concerti all'interno dei luoghi più suggestivi della città: dai classici auditorium San Domenico, Palazzo Candiotti, Zut e Circolo Arci Subasio fino a luoghi insoliti come l'Antica Pasticceria Muzzi e il Birrificio Fratelli Perugini.

"Ripartiamo - afferma Pierluigi Metelli, presidente dell'associazione culturale Young Jazz - con grande entusiasmo e consapevolezza di quanto sia importante tornare a produrre e promuovere progetti come il nostro festival. Abbiamo una lunga storia alle nostre spalle ed era giusto ripartire con il piede giusto. Sono stati anni difficili in cui tuttavia non abbiamo mai smesso di fare ricerca e di credere nel nostro progetto. Per questa edizione abbiamo voluto un festival fresco e spensierato, complice anche il periodo prenatalizio. Siamo tornati e aspettiamo il nostro pubblico".

Young Jazz Festival 2022 è realizzato grazie al patrocinio e al sostegno di Regione Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Provincia di Perugia, Comune di Foligno e Umbria Jazz.

