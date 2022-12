Sciopero generale in Umbria, Landini a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concluderà la manifestazione di martedì 13 dicembre in piazza Italia a Perugia (ore 11) in occasione dello sciopero generale regionale, proclamato da Cgil e Uil dell'Umbria, contro la Manovra di bilancio del Governo Meloni.

"Una legge di bilancio - come ha spiegato lo stesso Landini - contro il lavoro, sbagliata e da cambiare, che premia gli evasori e, con la flat-tax fino a 85.000 euro per il lavoro autonomo, rende ancora più ingiusto il sistema fiscale, sempre più scaricato sul lavoro dipendente, che a parità di reddito paga il triplo".

Lo sciopero in Umbria si inserisce all'interno della mobilitazione nazionale, lanciata da Cgil e Uil, che porterà, dal 12 al 16 dicembre, a scioperi a livello regionale con iniziative in tutti i territori. (ANSA).