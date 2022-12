Opera Duomo Orvieto celebra i 500 anni morte di Signorelli

(ANSA) - PERUGIA, 06 DIC - L'Opera del Duomo di Orvieto celebra i 500 anni dalla morte di Luca Signorelli promuovendo un ciclo di conferenze ed appuntamenti culturali che dal prossimo mese di marzo 2023 approfondiranno ed esamineranno la figura del "magister Lucas de Cortona" la cui mano ha affrescato l'immortale capolavoro del Giudizio Universale nella Cappella di San Brizio del Duomo di Orvieto.

Dalle sacre scritture della Bibbia, la Fabbriceria Orvietana ha scelto di trarre ispirazione per descrivere le celebrazioni che ricorderanno il 500esimo anniversario della morte di Luca Signorelli: "E vidi un Cielo Nuovo e una Terra Nuova".

Arte, architettura, teologia, storia e teatro, saranno gli argomenti su cui si incentrerà il percorso culturale che vedrà la partecipazione di importanti relatori come Francesco Federico Mancini e Cristina Galassi, docenti dell'Università degli Studi di Perugia; Tom Henry professore di storia dell'arte presso l'Università di Kent e direttore del istituto di Kent a Roma; Antonio Natali, storico dell'arte, già direttore della Galleria degli Uffizi e attualmente membro del consiglio di amministrazione dell'Opera di Santa Maria del Fiore; monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo della Diocesi di Orvieto - Todi, e padre Jean Paul Hernandez docente presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Pontificia Università Gregoriana.

L'emozionante esperienza della vita di Luca Signorelli e del suo rapporto con la Cattedrale di Orvieto vivrà nel video che l'Opera del Duomo di Orvieto ha realizzato, per la produzione di Ruvido Produzioni e la regia di Igor Molino Padovan, che vede protagonista il noto divulgatore scientifico e conduttore, Mario Tozzi. Il video documentario sarà pubblicato in occasione della prossima edizione di Umbria Jazz Winter che si terrà ad Orvieto la fine del mese di dicembre, tramite il sito internet e i canali social dell'Ente e diffuso in città mediante totem interattivi e impianti multimediali.

Il programma delle iniziative prevede, inoltre, una proposta musicale curata dalla Cappella Musicale del Duomo di Orvieto.

(ANSA).