Lutto cittadino a Monte Santa Maria Tiberina

(ANSA) - PERUGIA, 05 DIC - Si terranno questo pomeriggio, lunedì 5, alle 14.30, nella chiesa di Monte Santa Maria Tiberina i funerali di Luana Ballini, la ragazza di appena 17 anni che nella notte di sabato 3 dicembre, a causa di un tragico incidente stradale, ha perso la vita insieme ad altri tre giovani amici nella zona di San Giustino.

La sindaca Letizia Michelini con una ordinanza ha disposto, per oggi, la proclamazione del lutto cittadino, "in quanto - riferisce una nota della Provincia - la drammatica notizia ha colpito profondamente l'intera comunità montesca che subito si è stretta intorno ai familiari della vittima".

Nell'ordinanza "si fa presente l'esposizione a mezz'asta della bandiera comunale, posta nel palazzo del Comune, in segno di lutto. La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione per la giornata odierna. Ai titolari di attività commerciali ed ai pubblici esercenti di evitare, con cortese sollecitudine, di porre in essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino. L'abbassamento delle serrande dalle ore 14.30 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di sospensione dell'attività commerciale. Sono vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano". La sindaca invita, inoltre, "i cittadini le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto e, in particolare, i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto durante la celebrazione dei funerali". (ANSA).