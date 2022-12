Delegazione di Aubagne a Deruta, verso gemellaggio

(ANSA) - PERUGIA, 04 DIC - Il Natale, a Deruta, si colora anche di amicizia, con la delegazione francese di Aubagne ospite del borgo dal 7 al 9 dicembre prossimi.

Nella giornata dell'8 dicembre, alle ore 16, nella Sala del Consiglio comunale, verrà firmata una lettera di intenti fra il sindaco Michele Toniaccini e il sindaco di Aubagne Jerard Gazay, in vista di un possibile, futuro gemellaggio che parte da un denominatore comune, rappresentato dalla ceramica artistica.

Alla firma, saranno presenti oltre alla giunta e ai consiglieri comunali, in particolare Laura Fuccelli delegata alle Relazioni internazionali e Gemellaggi e Mauro Andreani, agli Eventi, Massimo Isola, presidente Associazione italiana città della ceramica, Annalisa Mordenti, presidente Comitato artigiani di Deruta e il professor Maurizio Tittarelli Rubboli, presidente del Comitato di indirizzo della Fondazione Perugia. "Legami di amicizia - affermano il sindaco Michele Toniaccini e il consigliere delegato ai gemellaggi, Laura Fuccelli - che si intrecciano, si rafforzano per dare vita a un sistema sempre più compatto fatto di artigiani, artisti, amministratori, comunità, associazioni e persone".

Aubagne è promotrice della manifestazione Argillà che in Italia è curata dall'Associazione italiana Città della ceramica e che attrae tanti visitatori: un importante luogo di incontro e confronto tra gli operatori del sistema della ceramica e appassionati. L'obiettivo di questa visita è quello di creare una rete di cooperazione tra i due Comuni, fra i loro musei, fra le piccole e medie imprese e gli Istituti scolastici, oltre che per mettere insieme conoscenze e saperi diversi. (ANSA).