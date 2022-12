Tesei, risultati straordinari per l'aeroporto dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 DIC - "Aver già raggiunto ad oggi i 350mila transiti da inizio anno, superando i 250mila passeggeri previsti dal piano industriale, è un risultato che sembrava impossibile e quindi straordinario per l'aeroporto, che conferma numeri ormai sempre in crescita costante": così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, commentato gli ultimi dati resi noti dalla Sase, società di gestione dello scalo umbro, che mettono così in evidenza la possibilità di avvicinarsi, anche grazie alle festività natalizie, ai 400mila passeggeri entro fine anno. Lo ha affermato durante la presentazione dell'evento "Il Natale accende l'Umbria", con iniziative previste nei comuni di Deruta e Castiglione del Lago per le prossime festività.

L'aeroporto internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi", dagli ultimi dati presentati, conferma infatti il trend di crescita registrato nel corso di tutto il 2022. Nel dettaglio, il dato parziale relativo al periodo gennaio-novembre si attesta a 351.915 passeggeri, pari ad una crescita del +73% rispetto allo stesso periodo del 2019, del +166% sul 2021 e del +32,4% rispetto al 2015, anno del precedente record annuale.

La presidente Tesei ha anche definito come "bella notizia" il recente annuncio da parte di Confindustria Umbria che sosterrà l'attività dell'aeroporto regionale con un contributo di 180mila euro in tre anni a partire dal 2023, in attesa di valutare l'opportunità di convertire il contributo in una quota di partecipazione. Gli organi direttivi dell'Associazione degli industriali lo hanno comunicato in una lettera indirizzata proprio alla presidente della Regione. "Anche Confindustria - ha affermato Tesei - ha avuto consapevolezza dei risultati e si è resa conto che è importante avere un aeroporto che funziona, sia per il turismo che per il traffico business". (ANSA).