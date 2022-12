Fora, grande soddisfazione per Lorenzetti prosciolta

(ANSA) - PERUGIA, 02 DIC - "Esprimo grande soddisfazione per l'assoluzione di Maria Rita Lorenzetti prosciolta da tutte le accuse. Politica e giustizia è il leit motiv di tutta la seconda repubblica e quando l'ennesima personalità politica viene assolta dopo anni che è stata additata mediaticamente come colpevole non posso che essere soddisfatto. E' capitato a politici di destra, di centro e di sinistra": a dirlo è il consigliere regionale di Patto civico, Andrea Fora. Lo fa con un post su Facebook.

"Capitò anche a me - ricorda Fora - quando all'indomani della mia candidatura a presidente alcuni giornali titolarono su una indagine nei miei confronti per 30 grammi di pisellini in un piatto di una scuola e dopo cinque anni e lunghe indagini durate anni solo alcuni mesi fa sono stato fa dichiarato estraneo alla vicenda. Il politico viene sbattuto in prima pagina quando accusato con titoli a nove colonne, e poi l'assoluzione va in tre righe in terza o quarta pagina. Per finire in prima pagina basta un attimo, per vedersi dichiarata la propria innocenza a volte è un amaro calvario che può durare anni, che si ripercuote sulla vita delle persone e delle famiglie. Per questi motivi lo scorso anno avevo firmato i #referendum sulla giustizia perché è indubbio che nel nostro Paese vada ripristinato un corretto equilibrio fra le parti. Mi auguro che il Ministro Nordio possa riuscire a raggiungere questo obiettivo". (ANSA).