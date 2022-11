Tesei, lavoriamo insieme nell'interesse della comunità

(ANSA) - PERUGIA, 30 NOV - "Continuiamo insieme a lavorare nell'interesse di tutta la comunità umbra": è l'invito che arriva dalla presidente della Regione Donatella Tesei a tre anni dal suo insediamento. La quale con un post e un video sul suo profilo Facebook parla degli obiettivi raggiunti.

"Sono stati sicuramente anni complicati - sottolinea Tesei - per il Covid e per le altre emergenze che abbiamo dovuto affrontare come una guerra nel cuore dell'Europa che nessuno poteva immaginare e con tutte le conseguenze negative. Molti sono i dossier impegnativi aperti sul tavolo e che abbiamo dovuto affrontare".

"E' stato un lavoro costante, con un grandissimo impegno profuso" ha spiegato ancora la presidente umbra. "Molte cose le abbiamo risolte - ha aggiunto - e molte altre sono in corso di risoluzione".

Riguardo al lavoro fatto "in questi tre anni" Tesei ha spiegato che "sarà portato avanti con la stessa forza e determinazione". "Sicuramente insieme - ha proseguito -, facendo squadra, riusciremo a risolvere quelle criticità ancora presenti che è mia intenzione risolvere e colmare". (ANSA).