Taglia traguardo cento vincite Lotteria scontrini in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 NOV - Taglia il traguardo delle cento vincite, che hanno portato a esercenti e clienti premi per oltre un milione e mezzo di euro (1.555.000 per la precisione), la Lotteria degli scontrini in Umbria. L'ultima in ordine di tempo, del valore di 5 mila euro, ha interessato una catena di distribuzione alimentare con sede nel capoluogo umbro. Lo ha annunciato l'Agenzia delle Accise, dogane e monopoli.

Partita nel marzo 2021, la Lotteria ha registrato la prima vincita in Umbria nel giugno dello stesso anno. In sette mesi ha premiato 36 umbri (18 esercenti e altrettanti consumatori) per un totale di 393 mila euro, registrando anche un premio da 100 mila euro.

Decisamente più ricco il 2022 che alla fine di novembre segna 64 vincite (36 esercenti, 28 acquirenti) per un ammontare pari a un milione e 162.000 euro tra cui quattro vincite da 100 mila euro e 22 da 25 mila. (ANSA).