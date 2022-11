Anche per iscritti Università Stranieri Pass Tpl Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 NOV - Da oggi anche gli studenti iscritti all'Università per Stranieri di Perugia potranno sottoscrivere il nuovo abbonamento integrato Pass Tpl Umbria-Unipg.

L'estensione dell'agevolazione - già sottoscritto da oltre 10.000 studenti - è frutto della collaborazione tra Busitalia (società del Polo passeggeri del Gruppo FS), Regione Umbria, Comune di Perugia, Ateneo e Minimetrò.

Il Pass - valido fino al 30 settembre 2023 e acquistabile al prezzo di 60 euro - permetterà a tutti gli studenti universitari di Perugia di spostarsi non solo nel capoluogo, ma anche nel resto della regione con i servizi del trasporto pubblico locale sia urbani che extraurbani (autobus, servizio ferroviario Sansepolcro - Perugia - Terni, Minimetrò e funicolare di Orvieto).

Il Pass Tpl Umbria-Unipg è in vendita esclusiva sul portale web di Busitalia, che riferisce dell'iniziativa in un comunicato. Per l'acquisto ogni studente universitario deve registrarsi come iscritto all'Università per Stranieri di Perugia, compilare le informazioni richieste dal portale e caricare l'autocertificazione di iscrizione rilasciata dall'Ateneo. Dopo la verifica dei dati inseriti e del possesso requisiti, verrà reso disponibile il Pass acquistato, scaricabile sull'App Salgo.

Maggiori dettagli e informazioni disponibili su www.fsbusitalia.it. (ANSA).