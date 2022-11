Vittima Terni colpito a mani nude in parti vitali

(ANSA) - TERNI, 29 NOV - E' stato colpito a mani nude in parti vitali del corpo il nordafricano di 40 anni morto a Terni in seguito a un litigio per motivi stradali: è quanto emerge dalle prime evidenze cliniche al vaglio della Procura di Terni che nel pomeriggio di martedì affiderà l'incarico per l'autopsia. L'esame dovrà chiarire definitivamente le cause del decesso. (ANSA).