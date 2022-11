Morto dopo lite a Terni, fermato "pronto" a spiegare

(ANSA) - TERNI, 29 NOV - E' "pronto a fornire" la propria versione dei fatti il nigeriano di 26 anni fermato a Terni con l'accusa di omicidio nell'ambito delle indagini sulla morte di un nordafricano di 40 anni dopo una lite per motivi di viabilità. Lo ha detto al suo difensore, l'avvocato Francesco Montalbano Caraci che stamani lo ha incontrato brevemente.

Il nigeriano è un richiedente asilo da poco tornato in Italia dopo avere lavorato in Germania. Anche a Terni era regolarmente impiegato come operaio.

I carabinieri lo hanno rintracciato a casa nella sera di lunedì, conducendolo poi in caserma per il fermo. L'uomo si sarebbe mostrato sorpreso per essere stato coinvolto nella vicenda. (ANSA).